Para fomentar la actividad física y fortalecer factores protectores frente al tabaquismo en edad escolar, la Seremi de Salud de Magallanes entregó implementos deportivos al Colegio Pierre Faure de Punta Arenas.

La iniciativa se ejecutó a través de los programas de Promoción de la Salud y de Prevención del Consumo de Tabaco de la autoridad sanitaria.

El seremi de Salud (s) de Magallanes, Eduardo Castillo, subrayó la alianza sostenida con el recinto educacional para resguardar el bienestar físico y mental del estudiantado.

“Queremos agradecer y sobre todo destacar el trabajo colaborativo que hemos estado haciendo con el Colegio Pierre Faure en la prevención del tabaco desde hace ya bastante tiempo, y por eso es que la entrega de implementos deportivos viene a reforzar ese trabajo, porque sabemos que el deporte no solo previene las acciones de riesgo en cuanto a consumo de tabaco, sino que también favorece un trabajo colaborativo y la recreación de los jóvenes”, afirmó.

Por su parte, Carla Castillo, encargada regional del Programa de Promoción de la Salud, precisó que los materiales provienen del Programa de Alimentación Saludable y Actividad Física para Familias, en retribución al compromiso del establecimiento.

“Este programa busca incentivar la práctica de actividad física y obviamente la alimentación saludable en los niños. Lo que busca es incentivar a través del movimiento la incorporación de hábitos saludables y el factor protector que es la actividad física en las personas, en la primera infancia en particular”, explicó.

Finalmente, la rectora del Colegio Pierre Faure, Pilar Bahamóndez, valoró el equipamiento para potenciar los talleres que funcionan de marzo a noviembre.

“Tenemos muchas actividades extracurriculares donde contamos con una alta participación, incluso niños que se incorporan en marzo y que terminan este mes, y este año también caracterizadas por una asistencia permanente. Por lo tanto, esto viene a reforzar la implementación y también el mayor compromiso y mayor entusiasmo para participar”, concluyó.