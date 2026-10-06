Colisión en la intersección de calle Hornillas con Avenida España deja dos lesionados y daños de consideración

Un violento accidente de tránsito se registró en la intersección de calle Hornillas con Avenida España, en el sector norte de Punta Arenas, donde dos vehículos particulares colisionaron de forma imprevista, generando momentos de tensión entre los transeúntes y conductores que circulaban por el lugar.

Como consecuencia del fuerte impacto, dos personas resultaron con lesiones de diversa consideración. Al lugar acudieron de inmediato voluntarios de la Unidad de Rescate de la Tercera Compañía de Bomberos, quienes trabajaron en la estabilización de los involucrados junto a los profesionales del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Evaluación médica y procedimiento policial

Tras las primeras atenciones de urgencia prestadas en la calzada, el equipo de salud confirmó que ambos lesionados se encontraban en buenas condiciones generales, siendo trasladados de manera preventiva hasta el Servicio de Urgencia para exámenes complementarios.

En cuanto a las máquinas involucradas, ambas terminaron con daños de consideración en sus carrocerías y estructuras frontales. En el lugar, efectivos de Carabineros de Chile tomaron el procedimiento de rigor con el fin de regular el flujo vehicular e investigar las causas exactas y eventuales responsabilidades en la colisión.