Bajo el inspirador lema “Las grandes ideas nacen de grandes conexiones”, la Región de Magallanes y la Antártica Chilena se prepara para recibir uno de los eventos económicos más relevantes del año. El Segundo Encuentro Empresarial Magallanes y Antártica Chilena (EEMA Gateway 2026) congregará a autoridades gubernamentales, gremios y destacados empresarios para trazar el futuro productivo de la puerta de entrada al continente blanco.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, ofrecerá cinco intensas jornadas de exposiciones, ruedas de negocios y visitas a terreno, diseñadas exclusivamente para conectar la industria regional con inversionistas y tomadores de decisiones.

Autoridades de alto nivel lideran la agenda

El diálogo estratégico iniciará el lunes 30 de noviembre en el Centro Cultural de Punta Arenas. Tras la bienvenida del alcalde Claudio Radonich y del organizador Andrés Montero J., el encuentro contará con la destacada participación de Daniel Mas, Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y Ministro de Minería. El biministro será el encargado de delinear las políticas de crecimiento, fomento y las proyecciones para las industrias del sur del país.

La jornada inaugural también contará con presentaciones de alto impacto, incluyendo:

Susana Jiménez , Presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

, Presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Contraalmirante José Miguel Hernández Jacir , Director de ASMAR, quien abordará los desafíos de la construcción naval en Chile.

, Director de ASMAR, quien abordará los desafíos de la construcción naval en Chile. General Pedro Varela S., Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

Turismo y Salmonicultura: Los motores de la Patagonia

Un eje fundamental del EEMA 2026 será el Panel de Industrias Regionales, donde se debatirá el futuro de los sectores más dinámicos de Magallanes.

En el ámbito de la salmonicultura, Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes A.G., expondrá sobre el desarrollo sostenible del sector. Para llevar la teoría a la práctica, el jueves 3 de diciembre los asistentes podrán visitar la planta de procesos de Blumar, recorrido que culminará con una degustación de salmón local.

El turismo, por su parte, tendrá una visión transversal con la participación de la Subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, y Josian Yaksic Kuzanovic (Hotel Las Torres). Además de los paneles, los invitados vivirán la experiencia turística austral de primera mano a través de diversas actividades:

Patrimonio local: Visitas al Cementerio Municipal «Sara Braun» y a los museos Salesiano y Nao Victoria.

Visitas al Cementerio Municipal «Sara Braun» y a los museos Salesiano y Nao Victoria. Navegación: Un almuerzo exclusivo a bordo del Ferry Kaweskar navegando por la bahía de Punta Arenas.

Un almuerzo exclusivo a bordo del Ferry Kaweskar navegando por la bahía de Punta Arenas. Agroturismo: Una expedición a Isla Riesco para visitar Mina Invierno y disfrutar de un almuerzo tradicional en la Estancia Fitz Roy.

Conexiones que impulsan el desarrollo

Para fomentar la colaboración directa, el evento contempla un espacio de reuniones uno a uno entre autoridades locales, empresarios regionales y visitantes, programado para el miércoles 2 de diciembre en el Hotel Cabo de Hornos.

Asimismo, los participantes recorrerán las instalaciones de los principales motores energéticos e industriales de la zona, con visitas guiadas a Cervecería Austral, Edelmag S.A., el Complejo Industrial ENAP Cabo Negro y ASMAR.

El EEMA 2026 no solo promete ser un espacio de debate, sino una plataforma de acción concreta para consolidar a Magallanes como un polo de innovación y desarrollo sustentable en el fin del mundo.

Para consultas sobre el encuentro, la organización ha dispuesto el correo electrónico: encuentromagallanes@e-puntaarenas.cl