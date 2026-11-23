Este miércoles 25 de noviembre se cumplirán exactamente cuatro meses desde que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena opera sin una autoridad titular. El vacío en la conducción sanitaria se arrastra desde la abrupta destitución de Fabián Barrientos, quien fue removido de su cargo tras ser formalizado en Punta Arenas por un presunto delito de violación.

Desde entonces, el Ministerio de Salud no ha logrado zanjar el nombramiento definitivo, sosteniendo el funcionamiento institucional de la cartera bajo la subrogancia del funcionario Eduardo Castillo, quien ya supera los 100 días al mando de la repartición en el territorio austral.

La complejidad del perfil técnico

Ante la prolongada vacancia, el Seremi de Gobierno en Magallanes, Ángel Roa, reconoció que el Ejecutivo mantiene gestiones abiertas para cubrir el puesto, aunque advirtió que las exigencias propias de la gestión sanitaria en zona extrema han dilatado la decisión.

“El área de salud es un área compleja, donde es muy importante buscar una persona que tenga las habilidades y los aspectos técnicos correspondientes para cumplir con la posición”, explicó el vocero regional al abordar las razones de la demora.

Según detalló Ángel Roa, esa combinación de competencias constituye el principal escollo en el proceso de selección: “Esa es una de las dificultades para encontrar una persona idónea. Por lo tanto, hay conversaciones con ciertos profesionales, falta definir el nombre”.

Pese a la falta de definición política, la autoridad enfatizó que el foco del aparato público está puesto en evitar cualquier resentimiento en las fiscalizaciones, programas y prestaciones dirigidas a la ciudadanía magallánica. “Hoy día se está buscando la persona que pueda cumplir con el perfil, pero lo más importante, vuelvo a insistir en lo mismo, es la continuación del servicio y que las personas no se vean afectadas”, recalcó Roa.

Nuevo rumbo laboral fuera de Magallanes

Mientras la cartera sanitaria intenta estabilizar su conducción interna, el episodio que detonó la crisis vuelve a generar ruido en el ámbito político regional. Tras el bochornoso escenario judicial que obligó a apartarlo de la Autoridad Sanitaria, fuentes de gobierno comentan que el destituido exseremi Fabián Barrientos ya habría encontrado un nuevo puesto laboral, aunque desempeñaría sus funciones fuera de los límites de la Región de Magallanes.

Con un interinato que ya rebasa los tres meses, el desenlace de esta búsqueda pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para dotar a Magallanes de un liderazgo sanitario con el espesor técnico y la solvencia institucional que demanda la salud pública en la puerta de entrada a la Antártica.