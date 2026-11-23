Con un respaldo ininterrumpido que se extiende desde antes de 1990, Methanex Chile reafirmó su compromiso institucional y laboral con los centros de rehabilitación de Magallanes y las Jornadas por la Rehabilitación, consolidando este apoyo como el eje central de su vinculación social en la región austral.

El gerente general de la compañía, Alejandro Larrive, en conversación con Diario El Pingüino, destacó que la iniciativa trasciende el aporte corporativo y forma parte de la identidad de sus equipos tanto en Punta Arenas como en Santiago.

“Nosotros siempre apoyamos las Jornadas y consideramos que el trabajo que se hace en el Centro de Rehabilitación y el trabajo que hace el Club de Leones es muy importante, es muy bueno, es muy profesional y, por tanto, siempre apoyamos”, sostuvo el ejecutivo. Aporte conjunto todo el año

El mecanismo de colaboración opera mediante actividades autogestionadas por los trabajadores todo el año para reunir recursos, monto que posteriormente es igualado por la compañía. Aunque la mayoría de la dotación y sus gerentes residen en Punta Arenas, el equipo radicado en Santiago también orienta sus esfuerzos solidarios exclusivamente hacia el recinto austral, sin realizar campañas paralelas en la capital.

“Para nosotros las jornadas es parte de nuestra cultura”, afirmó Larrive, detallando que el compromiso es permanente.

Tras concretar la entrega del sábado que superó los 100 millones de pesos, los equipos comienzan de inmediato la planificación para la próxima edición.

Reconocimiento

Además de la salud y la inclusión, la compañía enfoca su labor comunitaria en la educación, priorizando iniciativas concretas donde pueda generar una diferencia real. En esa línea, el directivo relevó el prestigio internacional que ha alcanzado el centro asistencial dirigido por Asterio Andrade, mencionando que en los últimos diez años tres embajadores de Canadá visitaron sus instalaciones en Punta Arenas.

“Lo que habían visto en Punta Arenas era algo realmente impresionante”, comentó respecto de la evaluación de las autoridades diplomáticas tras comparar la experiencia con modelos de Inglaterra y otros países.

“Se ve que lo hacen con cariño, lo hacen con ganas de cambiar y eso es lo que a uno también le da ganas de apoyar”, concluyó el gerente general de Methanex, Alejandro Larrive, sobre la labor del equipo clínico y del Club de Leones.