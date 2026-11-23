Una querella criminal será presentada ante la justicia por el abogado Juan José Srdanovic, para esclarecer la muerte de una joven de 30 años y determinar la eventual existencia de negligencia médica durante su atención de urgencia, proceso marcado por una presunta demora de dos horas en la derivación de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y dudas sobre el diagnóstico aplicado en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) Damianovic.

La acción judicial apunta a que el Ministerio Público investigue toda la cadena de atención registrada desde las 22 horas, momento en que se realizó el primer llamado de auxilio, hasta el fallecimiento de la paciente en el recinto asistencial.

“Lo más complejo acá, y es lo que se va a pedir que se investigue, es que hubo una demora en el SAMU de dos horas sin que se pudiera derivar la ambulancia”, señaló el abogado querellante Juan Srdanovic.

Según los antecedentes reunidos por la representación legal, el caso presenta elementos clínicos que requieren peritajes exhaustivos, ya que las causas reales del deceso aún no están establecidas y existen antecedentes contradictorios.

En el recinto de urgencia se sospechó inicialmente de una sepsis fría (de acuerdo con los especialistas), por lo cual se ejecutó un procedimiento médico específico, aunque los síntomas también podían corresponder a un coma diabético.

“Se tiene que evaluar si el diagnóstico fue el adecuado, si el sistema de traslado fue el adecuado, si la respuesta fue la adecuada y, bueno, todo esto tiene que ser parte de la investigación que va a tener que realizar el Ministerio Público”, puntualizó Srdanovic.