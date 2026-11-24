El temple de las guitarras, el pulso profundo de los bombos y las primeras pruebas de iluminación comienzan a transformar el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera en el epicentro de la música tradicional austral. Este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena volverá a abrir el telón de la 32ª edición del Festival Folklórico Estudiantil en la Patagonia “Sendero de Talentos”, un encuentro que convoca a las nuevas generaciones en torno a la identidad sonora del territorio y del país.

Con más de tres décadas de historia en el calendario cultural magallánico, el certamen pondrá en escena a un total de 28 agrupaciones escolares previamente clasificadas, las cuales competirán y compartirán repertorio en cuatro categorías. Para toda la ciudadanía, el acceso será completamente liberado, consolidando el carácter abierto y comunitario de esta fiesta artística.

Un puente musical desde Atacama hasta el extremo austral

La realización de esta trigésima segunda entrega es el resultado de una intensa articulación institucional que permitió sortear las complejidades logísticas propias de la zona extrema. Así lo destacó Enrique Esparza, profesional a cargo del área artística del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes, quien supervisó en terreno los ensayos técnicos previos al debut.

“No vamos a pensar en el tortuoso camino que ha recorrido este evento para poder realizarse, pero al final del camino siempre se encuentran los apoyos de las instituciones para poder concretarlo y abrirle nuevamente el espacio a los estudiantes, que es lo que buscamos nosotros”, enfatizó el representante del SLEP Magallanes.

La convocatoria de este año traza un mapa que conecta las distintas provincias australes con el norte de Chile. Según detalló Esparza, la parrilla artística integra elencos de comunas aisladas y distantes, demostrando el alcance nacional que conserva la cita puntarenense: “En esta edición nosotros convocamos y concentramos la clasificación de 28 agrupaciones para cuatro categorías. De esas 28 agrupaciones hay una del norte, que está todavía haciendo los movimientos para poder viajar, de Atacama específicamente, y las otras son de Puerto Natales y de Puerto Williams”.

Respecto al contingente anfitrión, el encargado artístico precisó que el grueso de los participantes pertenece a establecimientos de la zona, quienes durante la jornada previa ultimaron detalles sobre el escenario del liceo emblemático. “En total son 28, pero de las 28 son 24 locales las que están clasificadas y que están probando sonido ahora en este momento, haciendo todas las pruebas correspondientes. Así que muy contento porque, en definitiva, nosotros con todo el esfuerzo y la dedicación estamos logrando sacar adelante esta edición”, puntualizó.

Respaldo regional y acceso abierto a la comunidad

Uno de los pilares que permitió materializar el despliegue técnico y escénico de esta versión fue el aporte financiero del Gobierno Regional de Magallanes, entidad que destinó una inversión superior a los 40 millones de pesos para asegurar la ejecución del festival.

Gracias a este respaldo público, las familias magallánicas y los visitantes podrán asistir de manera gratuita durante ambas jornadas al recinto de calle Armando Sanhueza, acompañando el desempeño de los jóvenes intérpretes. De este modo, el Festival Folklórico Estudiantil en la Patagonia no solo reafirma su vigencia tras 32 versiones ininterrumpidas, sino que proyecta un espacio vital donde la educación pública, la perseverancia organizativa y la raíz folclórica convergen para mantener viva la memoria musical en el fin del mundo.

Coordenadas del evento