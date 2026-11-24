Con una puesta en escena que integró música, canto y baile, más de 115 estudiantes protagonizaron este martes el Junior Musical “Rock School” del Colegio Británico, espectáculo inspirado en la película “Escuela de Rock”.

El montaje convocó a alumnos desde primero a octavo básico, quienes presentaron coreografías, actuaciones e interpretaciones musicales preparadas durante el año en los talleres del recinto educacional.

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La jornada marcó el cierre del ciclo de actividades extraprogramáticas del establecimiento y permitió a los estudiantes exhibir ante la comunidad educativa el trabajo artístico desarrollado durante el período escolar.