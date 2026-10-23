Comunidad de Punta Arenas marcha por la Paz en memoria de inspectora escolar de Calama

El Colegio Luterano y la Iglesia Luterana de Punta Arenas llevaron a cabo la II Marcha por la Paz y la No Violencia, iniciativa impulsada por el capellán del establecimiento, Rvdo. Ian Meyer, orientada a consolidar una cultura de paz, respeto y convivencia armónica en la región.

En esta edición, la caminata tuvo un carácter profundamente emotivo al realizarse en memoria de la inspectora María Victoria Reyes Vache, de Calama. La instancia convocó a la comunidad a reflexionar sobre la necesidad de prevenir la violencia en las aulas y fortalecer entornos escolares seguros basados en el diálogo y la resolución pacífica de conflictos.

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La convocatoria sumó a delegaciones de diversos colegios de Punta Arenas, además de autoridades consulares como el Cónsul Honorario de Suiza, Alberto Pittet, y la Cónsul Honoraria de Paraguay, María Lucía Fleitas de Ríos, quienes acompañaron el recorrido de estudiantes, apoderados y docentes.

En el marco de esta jornada y en vísperas del Día del Patrimonio Cultural Regional, el Colegio Luterano extendió una invitación abierta a participar en la “Exposición Fotográfica Virtual y Jornada Digital por la Paz y el Patrimonio Magallánico – Octubre 2026”, disponible este 24 y 25 de octubre para toda la ciudadanía.