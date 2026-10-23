Funcionarios del Cesfam 18 de Septiembre donan agua embotellada a bomberos de su barrio

En una muestra de solidaridad y articulación comunitaria, los trabajadores del Centro de Salud Familiar (Cesfam) 18 de Septiembre organizaron una campaña interna para entregar una importante donación de agua embotellada a la compañía de bomberos de su sector en Punta Arenas.

La acción solidaria fue impulsada y financiada íntegramente por los funcionarios de la salud, quienes coordinaron aportes de insumos y recursos económicos para realizar una compra al por mayor, pensada para responder al alto desgaste físico que enfrentan los voluntarios durante sus intervenciones.

La enfermera y directora subrogante del Cesfam 18 de Septiembre, María Agne Palma, destacó el compromiso de la dotación con la institución bomberil: “Esta donación es de parte de los funcionarios, botellitas de agua para nuestros bomberos que son parte de nuestra comunidad del barrio 18. Fue un trabajo en conjunto (…) quiero agradecerle al equipo porque ‘se puso la camiseta’ por los bomberos de nuestro barrio”.

El aporte busca garantizar la hidratación de los equipos de emergencia tras combatir incendios o contingencias de alta exigencia, reforzando la alianza entre ambas instituciones del sector sur de la capital regional.