Con desfile militar y actos cívicos, Magallanes conmemoró el Día de la Antártica Chilena en Punta Arenas

Bajo el característico viento austral y con el Estrecho de Magallanes como escenario, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena conmemoró el Día de la Antártica con un acto oficial y un desfile militar en la Costanera de Punta Arenas, a un costado del monumento al piloto Luis Pardo Villalón, marino nacional que lideró el rescate de la expedición de Ernest Shackleton en 1916.

La programación comenzó en el Teatro Municipal José Bohr con un solemne acto institucional. En la instancia, el gobernador regional, Jorge Flies, relevó la inyección presupuestaria destinada a dotar de infraestructura estratégica al continente blanco: “No solamente es la inversión pública que estamos haciendo hacia el territorio (…), vamos a tener el mejor aeropuerto que tiene hoy día el territorio antártico, vamos a tener el mejor muelle en Bahía Fildes”, puntualizó.

El encuentro cívico-militar fue valorado por el director del Instituto Antártico Chileno (INACH), Gino Casassa, quien celebró la recuperación de una tradición republicana: “Volvimos a una tradición de juntar a todas las principales instituciones civiles y militares para celebrar en conjunto algo que trasciende (…) es soberanía en su más amplio sentido: no solo presencial y territorial, sino que también científica y cultural”.

En esa misma línea, el seremi de Ciencia, Carlos Olave, enfatizó la relevancia del quehacer investigativo en el marco de la actual temporada logística, remarcando que el conocimiento generado a través de los programas del INACH constituye un pilar esencial en el ejercicio contemporáneo de la soberanía nacional en las altas latitudes.