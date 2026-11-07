​Punta Arenas responde con masivo compromiso a la Teletón

​Durante las jornadas del viernes 6 y sábado 7 de noviembre, la comunidad de Punta Arenas volvió a demostrar un activo espíritu solidario al participar masivamente en una nueva edición de la Teletón. Cientos de familias, niños y vecinos acudieron a la sucursal del Banco de Chile para depositar sus alcancías y donaciones personales, registrándose una afluencia de público notoriamente superior a la observada en temporadas anteriores.

​La masiva concurrencia estuvo impulsada por el compromiso colectivo hacia la rehabilitación integral de niños, niñas y jóvenes a nivel nacional, destacando el esfuerzo sostenido de menores en edad escolar y grupos familiares que organizaron ahorros y recolecciones comunitarias en las semanas previas.

​En el caso de Magallanes, la campaña cobra un valor operativo directo gracias a un convenio de colaboración tripartito entre la Fundación Teletón, el Hospital Clínico de Magallanes y la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. Esta alianza estratégica hace posible coordinar cirugías e intervenciones de alta complejidad en la capital regional, evitando el desarraigo y el alto costo económico que implica el traslado de pacientes y familiares hacia Santiago u otras zonas del país.

​El programa articula una evaluación médica personalizada y el traslado periódico de equipos quirúrgicos especializados a Punta Arenas cada semestre. De esta manera, el aporte voluntario de la comunidad no solo contribuye a la meta nacional, sino que asegura resolutividad médica avanzada y fortalece la red asistencial en el extremo sur del territorio.