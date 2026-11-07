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Expo Mujer Rural reúne a productoras locales y comunidad en la Costanera de Punta Arenas

La iniciativa de INDAP acercó verduras frescas, alimentos procesados y hortalizas de temporada sin intermediarios frente al Estrecho de Magallanes. La jornada integró un operativo de exámenes preventivos de salud.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

La Costanera del Estrecho en Punta Arenas se transformó en el punto neurálgico de una nueva edición de la Expo Mujer Rural, instancia impulsada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que reunió a agricultoras y productores de la zona en el inicio oficial de la temporada productiva regional.

​La feria campesina permitió al público asistente acceder a una variada oferta de hortalizas frescas, frutas de estación y diversos productos agroelaborados típicos de la Patagonia. La modalidad de venta directa acorta la cadena de distribución, permitiendo precios convenientes y visibilizando el esfuerzo cotidiano de la agricultura familiar campesina de Magallanes.

​Articulada de manera interinstitucional con diversos organismos públicos y organizaciones comunitarias, la actividad integró además un componente sociosanitario: equipos de la salud primaria local se desplegaron en el sector para practicar exámenes preventivos gratuitos y brindar consejería de autocuidado a los asistentes. La organización proyecta replicar este formato itinerante en distintos sectores y barrios de la capital regional.

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