Con hito histórico para la industria astillera nacional bautizan en Magellan Discoverer

En una ceremonia que marca un hito para la industria naval y el turismo antártico, la compañía Antarctica21 concretó el bautizo de su nueva embarcación, el Magellan Discoverer. El crucero de expedición, desarrollado durante tres años en los astilleros de Asenav en Valdivia con la labor de más de 500 personas, se convierte en la primera nave de propulsión híbrida con tecnología azimutal construida íntegramente en América.

La nave demandó una inversión cercana a los 90 millones de dólares, posee 94 metros de eslora y cuenta con 48 cabinas equipadas con balcones y ventanales panorámicos. El diseño integra un marcado sello identitario de Magallanes: servicio de café tostado en la región, piezas de la escultora local Paula Besani y la biblioteca “Mateo Martinic”, nombrada en homenaje al Premio Nacional de Historia y referente magallánico.

Junto a su función turística, el buque operará como una avanzada plataforma científica gracias a la incorporación de un laboratorio húmedo (wet lab). Mediante convenios con instituciones como el Instituto Antártico Chileno (INACH), la nave levantará muestras oceanográficas durante más de 180 días continuos por temporada, integrando la recolección de datos científicos con la navegación de pasajeros.

En materia operativa y económica, la totalidad de los huéspedes arribará a Punta Arenas para comenzar sus itinerarios antárticos a través del centro Explorer House. Este modelo busca fortalecer los encadenamientos productivos regionales, robustecer la logística local y consolidar a la capital magallánica como la principal puerta de entrada global hacia el continente blanco.