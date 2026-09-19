Fallo en protocolo de seguridad del Hospital Clínico generó fuga de paciente: Dirección se defiende

Un hombre en bata blanca caminando en las cercanías del Hospital Clínico Magallanes, HCM, se viralizó ayer a través de redes sociales generando preocupación en la comunidad magallánica.

Resultó evidente de que la persona era un paciente del HCM y que había vulnerado todos los sistemas del establecimiento de salud para escapar del recinto.

El principal establecimiento de salud pública de la Región de Magallanes, envío hoy sábado un comunicado y explicó que “durante la jornada de hoy (sábado), la Dirección del establecimiento tomó conocimiento de la salida no autorizada de un paciente que se encontraba en atención en la Unidad de Emergencia del Hospitalaria del hospital”.

​Agregó que “una vez conocido el hecho, se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes, adoptándose las acciones establecidas para este tipo de situaciones, entre ellas el contacto y comunicación con sus familiares”.

De acuerdo con el establecimiento, el usuario se encontraba desde el viernes en la unidad donde permanecía en “atención y observación clínica de acuerdo con el motivo de su ingreso”.

La dirección dijo que “se realizaron las gestiones correspondientes para favorecer su retorno al hospital y dar continuidad a su atención. De acuerdo con los antecedentes disponibles, el paciente se encuentra actualmente acompañado por sus familiares”.