Concluyó con éxito 2do Festival de la Voz del Complejo Penitenciario de Punta Arenas

El gimnasio del Complejo Penitenciario de Punta Arenas se transformó en el escenario de la segunda versión del Festival de la Voz, encuentro artístico organizado por el área técnica del establecimiento con el objetivo de fomentar la reinserción social y la participación cultural de la población penal.

La competencia reunió ocho canciones seleccionadas tras meses de talleres y preparación previa en alianza con el Colegio Andino. En la categoría de género urbano, el primer lugar fue otorgado a Lucas Mora, quien dedicó el triunfo a su familia y a su madre fallecida.

“Esto significa que, a pesar de que uno esté privado de libertad, uno tiene que seguir persiguiendo sus sueños. No se rindan, no se frustren y crean en su arte”, manifestó el interno.

Por su parte, Patricio Cifuentes se impuso en la serie de intérpretes. “Me gusta cantar y se da la posibilidad acá en este festival”, expresó el ganador, destacando la satisfacción de participar y obtener el reconocimiento.

La jornada contó con la asistencia de más de 200 reclusos, familiares y autoridades de Justicia, Trabajo y Gendarmería. El jefe del recinto, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, subrayó que la actividad culminó un trabajo de varios meses que “permitió a los participantes compartir con sus familias y fortalecer sus capacidades”.

El encuentro incluyó la apertura del Elenco de Danza Educativa de la Fundación Cultural de la Municipalidad de Punta Arenas y la colaboración de la productora Vibe, cerrando una instancia orientada a promover el uso estructurado del tiempo libre.