VIDEO | Alcalde de Cabo de Hornos responde al general en retiro que idealizó “cortar el gas” a Puerto Williams

Las recientes declaraciones provenientes del otro lado de la frontera volvieron a encender la inquietud política y comunitaria. El alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, salió al paso de las controvertidas afirmaciones formuladas por el general de brigada en retiro del Ejército Argentino y excomandante del Comando Conjunto Antártico trasandino, Edgar Fernando Calandín, quien en un espacio televisivo sugirió utilizar la provisión de gas hacia Puerto Williams como método de presión, planteando abiertamente la idea de “cerrar el gas” a la localidad chilena.

Frente a esta retórica de coerción energética, el jefe comunal de Cabo de Hornos emitió un enérgico pronunciamiento desde la sede municipal para fijar la postura institucional de la comuna más austral del país y transmitir serenidad a sus habitantes.

“Queremos manifestar nuestra preocupación porque la verdad que creo que los comentarios son indolentes, con una falta de veracidad, de conocimiento político, geopolítico de la situación hoy día actual que vive Puerto Williams”.