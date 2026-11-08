Condenan al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes por vulnerar derechos de docente tras omisión de medidas ante acoso laboral

Una contundente sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas acogió la demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales interpuesta en contra del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes. La resolución judicial constató que el organismo estatal incurrió en una grave omisión a su deber de protección al no implementar de manera oportuna las medidas de resguardo instruidas por los organismos de salud y fiscalizadores, perpetuando la exposición de una docente a un ambiente de hostilidad laboral que deterioró gravemente su salud física y psíquica.

Hostigamiento y secuelas en la salud mental

Los hechos se remontan al periodo laboral iniciado a fines de abril de 2024 en un recinto educacional público de la comuna de Porvenir, donde la profesional se desempeñaba en el área de educación especial. Poco tiempo después de su incorporación, comenzó a enfrentar reiteradas conductas de aislamiento, menoscabo y hostilidad por parte de pares de su equipo de trabajo.

La situación afectó severamente la salud de la docente, derivando en reiteradas licencias médicas y un complejo cuadro depresivo y de ansiedad. Según el testimonio prestado por la profesional afectada, el desgaste emocional escaló a límites extremos: