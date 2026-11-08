Subsecretaria Lagos proyecta 10 mil empleos turísticos en Magallanes

Frente a las aguas del canal Beagle, Puerto Williams dio un nuevo paso en su posicionamiento como plataforma logística y puerta de entrada estratégica hacia el continente blanco. En coincidencia con la conmemoración del Día de la Antártica Chilena, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, arribó a la capital de la Provincia Antártica Chilena para oficializar dos hitos para la infraestructura y conectividad austral: la inauguración del Hotel The Cormorán y el bautizo de la nave de expedición polar Magellan Explorer.
La visita ministerial puso de relieve el papel de la inversión privada en zonas aisladas no solo como motor productivo, sino como una herramienta de presencia soberana efectiva en el extremo sur. Al respecto, la subsecretaria Lagos argumentó durante la ceremonia: “La inversión privada nos ayuda al turismo y también a generar soberanía, a apoyar el desarrollo de las economías locales en una región que ya es líder”.
Tracción laboral y protagonismo femenino
La puesta en marcha de estas obras coincide con un ciclo de recuperación en los indicadores de ocupación regional. De acuerdo con el último reporte de Actividades Características del Turismo (ACT), la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena anotó un incremento de 20,8% en sus plazas laborales durante los últimos doce meses, totalizando 10.660 personas ocupadas en el rubro, sector que hoy concentra el 12% de la fuerza de trabajo magallánica.
Para la titular de la Subsecretaría, estas cifras reafirman la capacidad del sector para absorber mano de obra y mitigar la desocupación en segmentos históricamente postergados, tales como mujeres y jóvenes. El escenario regional se alinea con las métricas del país: a nivel nacional, más de la mitad de los puestos laborales de la industria corresponden a mujeres, alcanzando a 354 mil trabajadoras (52,1%) tras registrar una expansión interanual del 14%. A ello se suma la estabilidad del rubro, donde el 67,4% de las colocaciones corresponde a empleo formal.
“Proyectamos generar 100 mil empleos más con el turismo en los cuatro años de Gobierno. En el último año, ya se han generado 19 mil; para la Región de Magallanes, donde el rubro pesa un 12% en la generación de empleo local, esperamos sumar 10 mil nuevos puestos en los próximos años”, detalló Lagos, enmarcando esta cifra en la meta país de alcanzar los 770.000 trabajadores en la industria hacia 2030.
La brecha fueguina y los desafíos de conectividad
Con un aporte a la economía nacional que supera los 9.700 millones de dólares anuales en servicios, el turismo magallánico enfrenta la tarea de equilibrar su desarrollo intrarregional. Mientras las provincias de Magallanes, Última Esperanza y la Antártica Chilena afianzan complejos circuitos de navegación, hotelería y expedición antártica, la Provincia de Tierra del Fuego mantiene una inserción rezagada en la captación de visitantes.
La autoridad reconoció este desbalance tras sostener reuniones de trabajo con la representación gubernamental en la zona, comprometiendo una agenda en terreno orientada a la isla grande: “Estuvimos conversando con la delegada, que la siguiente visita vamos a tratar que sea Tierra del Fuego, llegar a Porvenir. Tierra del Fuego tiene un tremendo potencial y efectivamente tenemos que apuntar también a poder potenciarlo. Es una zona más incipiente en su desarrollo turístico, pero tiene todo el potencial para poder crecer”.
El desafío para la región consiste en articular su expansión hotelera y la navegación marítima sustentable con una distribución territorial equitativa, evitando que el dinamismo del turismo de expedición polar deje al margen a los enclaves históricos del norte insular.