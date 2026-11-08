Subsecretaria Lagos proyecta 10 mil empleos turísticos en Magallanes

Conductor ebrio y drogado chocó patrulla municipal en Punta Arenas: quedó con arresto nocturno

Agreden con un fierro a adulto mayor con discapacidad en el Barrio Sur

Conductora en estado de ebriedad estrella su vehículo contra retroexcavadora y termina volcada en Punta Arenas

Hallan a hombre sin vida al interior de un paradero en el Barrio Prat de Punta Arenas