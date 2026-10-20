Confusam Magallanes en alerta por freno a la inversión en salud

Un complejo panorama financiero enfrenta la salud pública en Magallanes tras la notificación del Ministerio de Salud, Minsal, sobre las restricciones presupuestarias para los próximos años.

La tramitación del Presupuesto 2027 en la Comisión Mixta del Congreso confirmó que no existen nuevos proyectos contemplados para la región, limitando los recursos únicamente a obras de arrastre como los recintos de Puerto Natales y el Cesfam Sandra Vargas de Punta Arenas.

La situación mantiene en alerta a los trabajadores de la Atención Primaria de Salud (APS). El presidente regional de la Confusam, Alberto Vargas, expresó su preocupación ante el congelamiento de los convenios de programación entre el Minsal y el Gobierno Regional.

“Para nosotros en la APS es bastante preocupante porque hay establecimientos que requieren normalización a la brevedad”, advirtió el dirigente gremial.

Vargas enfatizó que la concreción del Cesfam Sandra Vargas es una urgencia estratégica para la capital regional: “Entraría a descongestionar el sector norponiente, entendiendo que la población que tiene hoy el Cesfam Mateo Bencur es muy alta, con 35.000 usuarios, y la normalización de ese Cesfam podría descongestionar para en un futuro no muy lejano poder normalizar el Mateo Bencur”.