Contraloría da la razón a los Asistentes de la Educación y ratifica pago del 40% de Asignación de Zona

La Asociación de Asistentes de la Educación de Puerto Natales comunica a todos sus socios, a la comunidad educativa y a la opinión pública de la Región de Magallanes que, tras meses de gestiones y espera, la Contraloría General de la República ha emitido el Dictamen N° D434/2026, el cual falla a favor de los trabajadores y ordena el pago íntegro del 40% correspondiente a la asignación convencional de zona.

El pronunciamiento del ente contralor es categórico: el beneficio pactado históricamente por los sindicatos de Punta Arenas y Puerto Natales debe mantenerse al ser más favorable que la norma legal, y su financiamiento debe realizarse a través del mecanismo de planilla complementaria, con cargo a los respectivos municipios.

Osvaldo Sánchez, presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación de Puerto Natales, celebró este hito que pone fin a la retención de sus remuneraciones. “Se resolvió lo que veníamos sosteniendo. Se tiene que seguir pagando el 40% y respetar este logro que es único en Magallanes para nuestros sindicatos. Además, el dictamen es claro en que se debe pagar mediante la planilla complementaria descontada a los municipios, tal como lo estábamos pidiendo. Hoy, no hay nada más que alegar ni discutir”, enfatizó el dirigente.

Próximos pasos: Pagos en un plazo máximo de 30 días

Con la resolución legal sobre la mesa, el gremio iniciará de inmediato las acciones para que el dinero llegue a los bolsillos de los trabajadores.

Sánchez explicó que ahora se abre un proceso administrativo rápido con las autoridades de educación. “Tenemos que sentarnos con la Dirección de Educación Pública (DEP), específicamente con el director nacional Pedro Larraín y su equipo legal, y con Rodrigo Sepúlveda, director del SLEP Magallanes. El acuerdo previo era claro: si el dictamen salía favorable, ellos debían pagar todo de una vez. Nos pidieron un plazo de 20 días, 30 como máximo, para gestionar todo el papeleo e iniciar los pagos como corresponde”, detalló.