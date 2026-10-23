Defensa de exalcalde Fernando Paredes acude a la Corte Suprema para anular condena por “Caso Luminarias Led”

Durante esta semana, la defensa legal del exalcalde de Puerto Natales, José Fernando Paredes Mansilla, dio un paso decisivo al interponer un recurso de nulidad ante la Corte Suprema con el objetivo de dejar sin efecto la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, que lo condenó a 5 años y 1 día de presidio por el delito de cohecho en la arista Itelecom.

El abogado defensor Juan Carlos Rebolledo fundó la acción legal en cuatro ejes centrales que cuestionan el debido proceso y la valoración probatoria de los jueces:

Inversión de la carga de la prueba: La defensa acusa que el tribunal obligó a Paredes a probar un hecho negativo —demostrar que no viajó a Punta Arenas la noche del supuesto cohecho—, en lugar de exigirle a la Fiscalía acreditar con pruebas positivas que dicho encuentro efectivamente ocurrió.

Falta de pruebas directas: Se sostiene que la condena se basó en posibilidades e inferencias sobre llamadas de terceros, ignorando la retractación de testigos clave y declaraciones policiales que admitieron no tener registros del desplazamiento de la exautoridad.

Incongruencia fáctica: El fallo desestimó el supuesto vínculo entre el alcalde y el encargado técnico municipal que sostenía la acusación original del Ministerio Público, reconfigurando la figura del pacto corrupto.

Error en la determinación de la pena: Rebolledo señala que el cálculo de la sanción fue incorrecto. Al aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior, la pena debió situarse entre los 3 y 4 años, lo que habría permitido optar al beneficio de cumplimiento en libertad vigilada.

Actualmente, el máximo tribunal del país evalúa si mantendrá el conocimiento del recurso por vulneraciones constitucionales o si lo remitirá a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para su resolución definitiva.