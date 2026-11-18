Dos personas resultaron lesionadas tras el choque de un automóvil contra un poste de concreto en la intersección de las calles Angamos y Ernesto Hobbs, en el sector Playa Norte de Punta Arenas. El accidente ocurrió cuando la conductora subía por Angamos desde la Costanera y perdió el control del vehículo, impactando de lleno contra la estructura del alumbrado público.

Debido a la fuerza de la colisión, la base del poste quedó quebrada y suspendida, sostenida únicamente por el tendido eléctrico y los cables de telefonía y televisión. Ante el riesgo de caída sobre otros vehículos, inspectores de Seguridad Municipal cortaron el tránsito vehicular en todo el perímetro, mientras que el accidente provocó una interrupción del suministro eléctrico para los vecinos del sector.

Hasta el lugar acudieron la Unidad de Rescate de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos y ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Al llegar, los equipos constataron que ambas ocupantes —una conductora adulta y su acompañante menor de edad— habían logrado salir del automóvil por sus propios medios.

Respecto del despliegue en la emergencia, el capitán de la Primera Compañía, Adrián Valdés, detalló el estado de las afectadas y las labores ejecutadas: “Se dio un choque de un vehículo contra un poste en el cual se vieron involucradas dos personas, conductora y acompañante. Afortunadamente cuando llega personal de Bomberos ellas ya estaban fuera del vehículo deambulando. Llega personal del SAMU y este las traslada hasta el centro asistencial. Nos dedicamos a lo que es área de seguridad y sin ser necesaria la intervención de herramientas hidráulicas”.