Por decimoctavo año ininterrumpido, los Caminantes Natalinos desarrollan su tradicional travesía entre Punta Arenas y Puerto Natales para incentivar la solidaridad regional en favor de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

El equipo inició esta histórica ruta el sábado 14 de noviembre desde la capital regional y proyecta arribar hoy a la capital de Última Esperanza.

La delegación que sostiene esta cruzada deportiva y comunitaria desde hace casi dos décadas está integrada por Bernardo Barría, José Barría, Alex Bilbao, Jonathan Barrientos y Walter Bilbao, contando además con el respaldo operativo de Edmundo Bilbao en las labores de logística.

En la versión anterior de la campaña, este esfuerzo colectivo permitió reunir y entregar $16.300.000 para el financiamiento de los centros de atención regional.

Al referirse al sentido de esta decimoctava edición continua, Walter Bilbao destacó el espíritu de unidad territorial frente al escenario actual: “La misión principal es poder incentivar a la Región de Magallanes a colaborar con nuestras Jornadas. Sabemos que este año es un año muy difícil económicamente para nuestro país, pero sabemos que cuando los magallánicos nos unimos demostramos a todo nuestro país de qué estamos hechos, que somos una raza muy especial”.

Durante el trayecto por la ruta patagónica, los caminantes han recibido el respaldo espontáneo de automovilistas y vecinos que se acercan en sus pausas de descanso con mate, café, chocolates y energizantes. Frente a la recta final de la campaña —y destacando la próxima cobertura total de la red de rehabilitación con la construcción del recinto en Puerto Williams—, Bilbao hizo un llamado transversal: “La responsabilidad de cada uno de cooperar tiene que tenerla siempre cuando son las Jornadas, así que de verdad un abrazo a toda la gente y que vaya a cooperar en familia”, concluyó.