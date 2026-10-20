CORE aprueba por unanimidad interpelar a Flies por proyectos e irregularidades en Puerto Edén

El pleno del Consejo Regional de Magallanes aprobó por unanimidad la interpelación al gobernador regional Jorge Flies, a partir de una solicitud presentada por el consejero Rodolfo Arecheta. De esta manera, la autoridad deberá dar cuenta sobre el estado de distintos compromisos asumidos con la comunidad de Puerto Edén y responder por situaciones detectadas en proyectos ejecutados en esa localidad.

Arecheta sostuvo que la situación de Puerto Edén “cristaliza varios de los déficit y debilidades del GORE durante los últimos años”, mencionando promesas que no han podido concretarse en materias sensibles como saneamiento, conectividad e infraestructura, además de observaciones formuladas por la Contraloría que incluso derivaron en antecedentes remitidos al Ministerio Público.

La solicitud contempla que Flies informe sobre el estado de las 12 iniciativas priorizadas en un acta suscrita con la comunidad el 1 de septiembre de 2021, entre ellas alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas, agua potable rural, energización, ancho de banda, posta rural, normalización de pasarelas y conservación de la Escuela Miguel Montecinos. El gobernador deberá detallar el avance de cada proyecto, montos aprobados y ejecutados, además de explicar cómo se ha incorporado a la comunidad en los procesos de licitación y fiscalización.

Uno de los principales puntos será el denominado “caso Loaiza”. Arecheta recordó que un dictamen de Contraloría de septiembre de 2026 estableció la existencia de un conflicto de interés del asesor jurídico del GORE Marcos Loaiza con Forestal Los Robles Ltda., empresa vinculada a familiares suyos, pese a lo cual habría suscrito resoluciones relacionadas con contratos para Puerto Edén. Entre las materias a responder estarán el estado del procedimiento disciplinario, las medidas adoptadas respecto del funcionario y si se investigará la eventual responsabilidad de otros funcionarios.

También se abordará el caso del ex jefe de la División de Infraestructura y Transportes, Ricardo Foretich, quien renunció en abril de 2025 y reconoció públicamente haber utilizado la firma de una integrante de una comisión evaluadora en una licitación por cerca de $500 millones vinculada a las pasarelas de Puerto Edén. En este punto, Flies deberá explicar el estado del sumario, los resultados de la auditoría interna y qué ocurrió con los contratos adjudicados.

La sesión especial fue solicitada para el jueves 22 de octubre de 2026, fecha en que el gobernador deberá responder formalmente a los requerimientos planteados por el Consejo Regional.