Una inversión cercana a los 8 millones de pesos con fondos propios permitirá a la Corporación Municipal de Natales (Cormunat) adquirir una cámara retinal de última tecnología destinada a realizar exámenes de fondo de ojo y reducir las listas de espera en la red de salud primaria.

La medida responde a un compromiso asumido junto a la alcaldesa, Ana Mayorga, y entra en su tercer proceso de licitación tras dos intentos administrativos infructuosos.

La urgencia de concretar esta compra radica en el impacto clínico que tendrá el dispositivo para agilizar diagnósticos oftalmológicos preventivos en la comunidad.

Según explicó el secretario general de la Cormunat, Víctor Hugo Mansilla, el equipo técnico ya se encuentra preparando el detalle de los beneficios asistenciales del equipamiento, proyectando que “va a ayudar mucho a sacar las listas de espera de fondo de ojo”.

El camino administrativo para sumar esta herramienta diagnóstica enfrentó dos obstáculos previos en el portal de compras públicas. “El problema que hemos tenido es que la hemos licitado dos veces. Una vez una empresa no tuvo oferentes, la próxima vez la empresa que se la adjudicó nos envió que no tenía stock y que no llegaba dentro de los plazos que estaba establecido en la licitación”, detalló el secretario general de la Cormunat, Víctor Hugo Mansilla.

Superados ambos inconvenientes, la unidad de adquisiciones publicó nuevamente el llamado para asegurar la entrega oportuna del equipo médico.

“La estamos subiendo nuevamente. La licitación se va a adquirir, es un compromiso que hicimos nosotros junto con la alcaldesa y esta adquisición bordea la inversión como cerca de los 7 a 8 millones de pesos y la vamos a hacer con fondos propios”, puntualizó el secretario general de la Cormunat.