A horas de una nueva edición de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, el compromiso solidario moviliza tanto a los habitantes de la región austral como a los magallánicos residentes en la capital.

Desde Santiago, el periodista magallánico Davor Gjuranovic reafirmó su respaldo a esta cruzada comunitaria impulsada por el Club de Leones, subrayando el modelo asistencial inclusivo que distingue al centro frente a otras instituciones del país.

​“Cuando se habla del porqué se destaca tanto las Jornadas de Magallanes, es porque es un centro de primera, donde no solamente se va una vez a la semana, se va varias veces a la semana a rehabilitar y también porque tiene la particularidad de que a cualquier vecino magallánico, sin ser niño, siendo adulto o adulto mayor que necesita atención, siempre va a tener la oportunidad de que lo reciban en el centro”, explicó.

Asimismo, recalcó el valor sanitario de la cobertura universal: “No hay un tope de edad, y eso lo reitero porque creo que es la gran distinción y es el gran anhelo que tienen además los otros centros de Teletón a lo largo del país”.

​Más allá del impacto clínico, la iniciativa forma parte de la cultura local junto a símbolos como la bandera regional y las tradicionales actividades comunitarias —entre ellas la lavatón, la venta de salmones, los corderos al palo y las alcancías— que sostienen el financiamiento anual.

“Esto es parte del ADN, de la identidad de los magallánicos y por eso es que no me cabe la menor duda de que con toda la movilización social, humana, ciudadana, de las fuerzas vivas de la región vamos a llegar nuevamente a la meta”, afirmó.

​Finalmente, el profesional de las comunicaciones evocó sus años escolares recorriendo Punta Arenas puerta a puerta para reunir aportes y confirmó que este sábado se sumará a la campaña desde el Estadio Croata en Santiago, llamando “a ganarle a los números, a vencer la meta y obviamente a triunfar este sábado ahí en las Jornadas”.