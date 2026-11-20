Durante esta semana iniciaron formalmente sus labores los primeros fiscales permanentes de Tierra del Fuego y de Cabo de Hornos y Antártica Chilena, con lo que la Fiscalía Regional de Magallanes completó su dotación titular en las cuatro provincias del territorio. La instalación de ambos profesionales en terreno permite que las localidades más aisladas cuenten con representación penal estable, fortaleciendo el acceso a la justicia y el ejercicio de la soberanía nacional.

En la Fiscalía Local de Tierra del Fuego asumió Felipe Mansilla, persecutor oriundo de Chiloé que advirtió cómo las particularidades geográficas de la isla condicionan directamente la operatividad penal. El abogado explicó que las distancias y los problemas de conectividad obligan a planificar con anticipación los traslados y las diligencias investigativas bajo “un profundo sentido de la territorialidad”.

Por su parte, en la Fiscalía Local de Cabo de Hornos y Antártica Chilena asumió Claudia Obregón, quien calificó su llegada como un avance en descentralización, relevando una zona históricamente postergada. La abogada advirtió que el aislamiento no frena la evolución del delito, por lo que su gestión articulará un trabajo directo con Carabineros, la PDI, la Armada y Aduanas, asegurando además que cada usuario que acuda a la repartición “se sienta escuchado, acompañado y protegido”.

Ambos persecutores dedicaron parte de sus intervenciones a reconocer la labor de quienes cubrieron previamente dichas jurisdicciones: la fiscal Katerina Aranis, quien ejercía como subrogante en Tierra del Fuego, y la fiscal Wendoline Acuña, quien cumplía funciones como recurrente en Cabo de Hornos y Antártica Chilena, gestión que incluyó un reconocimiento nacional por la persecución penal de causas ocurridas en territorio antártico.