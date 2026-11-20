En medio de la discusión pública levantada en Punta Arenas respecto de la presencia de personas en situación de calle y el consumo de alcohol en calle Errázuriz, el exalcalde Vladimiro Mimica entró al debate cuestionando las medidas meramente expulsivas y pidiendo retomar soluciones sociosanitarias de fondo.

Aludiendo directamente a la controversia instalada por el concejal Germán Flores sobre esta problemática céntrica, la exautoridad sostuvo que el conflicto va mucho más allá de despejar una arteria de la ciudad.

“Aquí no se trata solo de sacar la gente de calle Errázuriz, ¿y dónde las llevas?”, planteó Mimica, advirtiendo que sin una red de apoyo real el problema únicamente se traslada de lugar.

En esa línea, apuntó a la necesidad de abordar las adicciones y la exclusión laboral que afectan a este grupo: “A esa gente hay que ayudarla a rehabilitarse, a los que están alcohólicos. Hay que darle una mano para que se reintegren o se reinserten en la sociedad laborando, ¿quién les da trabajo en estas condiciones?”.

El exalcalde recordó que durante el último año de su administración se implementó un dispositivo pensado para contener esta realidad.

“Nosotros dejamos un centro de corta estadía durante mi administración, que posteriormente fue eliminado. Y ahí eso estaba destinado a que esta gente que no tiene dónde estar y que está en situación de calle, a lo menos durante el día tengan un lugar donde estar, y donde se le alimentaba y se le acompañaba con profesionales”, explicó, señalando que el cierre probablemente respondió a falta de recursos.

Frente a un fenómeno social que sigue creciendo en la capital regional, Mimica llamó a pasar rápido de los discursos a la gestión concreta: “Las autoridades tienen que tomar el toro por las astas. No se necesitan voluntarismo ni diagnósticos. Se trata de manos a la obra”, insistió.