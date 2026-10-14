ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Reformalizan a red que ingresaba vapeadores de cannabis y ketamina a Punta Arenas Ley de Flagrancia: extienden a 24 horas el plazo de detención en Chile Dos conductores ebrios quedan con arraigo tras provocar accidentes en Punta Arenas Colisión al interior de Zona Franca deja una persona lesionada y daños materiales
> Crónica

Delegado Moncada destaca inicio de telemedicina gastroenterológica para vecinos de Puerto Williams

Cuatro residentes de la provincia accedieron a controles de especialidad sin necesidad de viajar a la capital regional, reduciendo costos y tiempos de traslado. Las autoridades destacaron el avance y anunciaron que trabajan en nuevas iniciativas para la zona.

Jesus Nieves
Jesus Nieves

El delegado por la Provincia Antártica Rodolfo Moncada, valoró el inicio de las atenciones a través de telemedicina de la especialidad de Gastroenterología, liderada por profesionales del Hospital Clínico Magallanes.

En primera instancia fueron cuatro vecinos que accedieron a este consulta evitando su traslado a la capital regional de Magallanes.

“Cualquier avance en salud en Puerto Williams para nosotros siempre es muy bien recibido. La verdad es que ahí estamos trabajando desde hace un tiempo en esa materia, esperamos estar anunciando prontamente nuevas iniciativas. Estamos trabajando junto con el director (S)del servicio de salud, Ricardo Contreras, el director del hospital, Jaime Arteaga, para tratar de ir concretando temas que están pendientes hace mucho tiempo”

El representante el gobierno del Presidente José Antonio Kast en la provincia, valoró la conectividad de los vecinos que recibieron atención en su lugar de vida.

“Todo es un avance y nos alegra que, por temas de controles, por ejemplo, los pacientes ya no tengan que salir a Punta Arenas, que era un tema que implicaba costos, tiempo, que a veces eran difíciles de sostener, y la verdad que con esto te alivia mucho para los pacientes el poder hacer los controles desde Puerto Williams”.

 

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS