Hospital Clínico garantiza autonomía y continuidad de atención tras falla en sistema eléctrico

Durante la tarde-noche del martes, el Hospital Clínico de Magallanes registró cortes intermitentes de energía eléctrica debido a una falla en las líneas de transmisión, surgida en el marco de trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutaban en el recinto asistencial.

Frente a esta situación de contingencia, la Dirección del Hospital Clínico de Magallanes entregó ayer un reporte de actualización respecto de la operatividad de la red eléctrica, confirmando que el establecimiento se mantuvo en funcionamiento continuo gracias a los sistemas de respaldo.

Desde el centro de salud informaron que “el hospital se mantiene operando con normalidad, garantizando la autonomía eléctrica necesaria para dar continuidad a los servicios asistenciales”.

Asimismo, detallaron que los equipos técnicos y la empresa mantenedora “finalizaron los trabajos correctivos en su red de media tensión para restablecer la operatividad definitiva del sistema eléctrico”.

Gracias a las maniobras aplicadas, la contingencia no impactó las atenciones de salud de los usuarios en las distintas unidades. Al respecto, el establecimiento puntualizó que “la atención abierta, cerrada y de urgencias de los pacientes se mantiene con total normalidad, permitiendo la continuidad de las prestaciones”.