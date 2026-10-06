Delegada Presidencial analiza el debate por la Ley de Presupuesto y defiende el rumbo del Gobierno en Magallanes

En el marco del inicio de la discusión legislativa sobre la Ley de Presupuesto, la Delegada Presidencial abordó el estado de tramitación del proyecto tras su reciente presentación en el Congreso Nacional, destacando las cifras de crecimiento general y llamando a prudencia ante los cuestionamientos por presuntas rebajas en los fondos regionales.La autoridad regional explicó que la propuesta presupuestaria contempla un incremento general del 1,5 % para la nación, aclarando que si bien existen variaciones en las partidas destinadas a los gobiernos regionales, en el caso específico de Magallanes se registra un aumento cercano al 3 % en el gasto operativo del Gobierno Regional.

“El presupuesto recién se encuentra en tramitación; son partidas generales que forman parte de una discusión legislativa en el Congreso. Como resultado, el proyecto puede mantener su estructura, ser modificado en distintas partidas o regular su gasto a través de las glosas presupuestarias”, precisó la delegada.

Respuesta a las críticas y escenario fiscal

Ante las consultas sobre las críticas de sectores de la oposición hacia la gestión gubernamental, la representante del Ejecutivo enfatizó la apertura al diálogo, pero contextualizó el escenario en que asumieron la administración.

Aceptación de críticas: Afirmó que la gestión recibe los cuestionamientos con humildad, diferenciando entre críticas constructivas y haciendo frente a los compromisos asumidos.

Respaldo ciudadano y mandato: Recordó que el proyecto del Presidente cuenta con el respaldo ciudadano tras haber obtenido un 60 % de votación.

Contexto complejo: Indicó que la instalación y los cambios estructurales toman tiempo, especialmente al asumir la conducción del país bajo un escenario de arcas fiscales disminuidas y una compleja crisis de seguridad.

Clarificación sobre los recursos regionales

Frente a versiones que apuntan a una eventual reducción del 24 % en el presupuesto para el Gobierno Regional, la delegada desestimó los análisis preliminares e instó a revisar el detalle entre el presupuesto sectorial y el asignado directamente al Gobierno Regional.

“Hay distintos números y es necesario revisar el detalle con precisión. En el proceso legislativo hay partidas que se reducen y otras que aumentan, por lo que la discusión recién está comenzando en el Congreso Nacional”, concluyó.