Denuncia anónima expone supuestas irregularidades y favorecimientos al interior del IND Magallanes

Una compleja marejada interna enfrenta la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes (IND) en Magallanes, tras la divulgación de una denuncia anónima elaborada por funcionarios del servicio. El escrito expone presuntas irregularidades administrativas, favorecimiento en puestos de jefatura, inconsistencias en sanciones disciplinarias y la eventual ocultación de un episodio de agresión física ocurrido en abril pasado.

Entre las acusaciones más graves, se imputa que tras la agresión violenta de una analista de jefatura contra un trabajador subalterno, la institución reubicó al afectado en lugar de sancionar de forma definitiva a la agresora. Asimismo, la misiva denuncia favoritismos en la aplicación de sanciones por uso de licencias médicas con viajes al extranjero, además de desvinculaciones arbitrarias en el área de mantenimiento y prácticas de nepotismo en contrataciones a contrata.

La respuesta del IND y la defensa de los procesos

Frente a la controversia, el director regional del IND, Héctor Serka, salió al paso señalando que “aunque desconocemos la identidad de sus remitentes y no podemos dar por acreditadas sus afirmaciones, tomamos con seriedad las situaciones planteadas”. Sobre el incidente de agresión física, Serka confirmó que el nivel central instruyó un sumario administrativo actualmente en etapa resolutiva, aclarando que el levantamiento de la suspensión de la funcionaria implicada fue una decisión autónoma del fiscal de la causa.

Respecto a las licencias médicas y contrataciones, la autoridad precisó que las sanciones fueron dictaminadas desde la administración central y se encuentran sujetas a los trámites ante la Contraloría General de la República. Por último, sobre la salida del trabajador de mantenimiento, explicó que respondió al término legal de su contrato bajo el Código del Trabajo —mantenimiento que está en proceso de reposición formal—, descartando anomalías y ratificando que todas las postulaciones a la dotación del servicio se realizan a través de la plataforma pública oficial de Empleos Públicos.