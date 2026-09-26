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Punta Arenas presenta cartelera cultural para el último trimestre con 24 actividades y 31 funciones gratuitas

El municipio lanzó la programación para los meses de octubre, noviembre y diciembre, que incluye el IX Festival de la Voz del Adulto Mayor, la comedia “Solo por esta noche”, galas municipales y la celebración de los 50 años del “Canto a Magallanes”.

Periodista Web
Periodista Web

La Municipalidad de Punta Arenas presentó oficialmente su cartelera cultural correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, una completa agenda que incluye 24 actividades y 31 funciones gratuitas orientadas a toda la comunidad. La oferta combina espectáculos nacionales, elencos de la Fundación Municipal de Cultura y destacadas agrupaciones de la escena local.

El alcalde Claudio Radonich resaltó la variedad de disciplinas artísticas y la fuerte impronta regionalista que caracteriza esta última etapa del año: “Es una cartelera para todos los gustos y con música de nuestra tierra, tanto con el Taller Alturas —que es parte fundamental de nuestro ADN— como también con Catalina Plaza, sumado a nuestras tradicionales galas municipales que ya son parte de la agenda cultural permanente de la ciudad”, señaló el jefe comunal, subrayando que el 90% de la actividad cultural local se financia con fondos municipales.

Aspectos destacados de la programación mensual

  • Octubre: La agenda abrirá los días 9 y 10 con el IX Festival de la Voz del Adulto Mayor (19:00 horas), seguido por la comedia “Solo por esta noche” el sábado 17 (17:00 y 19:00 horas). El viernes 23 a las 19:00 horas se presentará la soprano Verónica Villarroel junto al dúo Il Sogno, mientras que el domingo 25 se abrirán las puertas por el Día Regional del Patrimonio.

  • Noviembre: Destaca la presentación del pianista Pablo Bendersky (martes 3) y el estreno mundial del “Réquiem de Mozart” con 78 artistas en escena el sábado 7. Además, se realizarán las galas del Ballet, Coro de Voces Blancas y Coro Municipal (del 13 al 15 de noviembre), el concierto “Magallánicos por el Mundo” (martes 17) y cinco funciones del musical “La Novicia Rebelde” (del 27 al 29).

  • Diciembre: El mes iniciará con el pianista Felipe Browne (martes 1), la muestra del Centro Cultural y eventos como el Concierto de Tango (viernes 11), Jazz Navideño (sábado 12) y Catalina y las Bordonas de Oro (domingo 13). El broche de oro en el Teatro Municipal estará a cargo del Taller Alturas y los 50 años del “Canto a Magallanes” (17 y 18 de diciembre), seguidos por las galas del Ballet Folklórico Municipal (sábado 19) y la Orquesta Latinoamericana (domingo 20).

Desde la gestión municipal recordaron que las invitaciones para las primeras funciones de la nueva cartelera se podrán retirar los días 28 y 29 de septiembre en Unimarc Sur y en el Teatro Municipal.

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