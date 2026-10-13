Denuncias por vectores obligan a reforzar protocolos en recintos educativos

Diversas inquietudes y denuncias se han instalado en la comunidad educativa de la región a raíz de reportes sobre la presencia de fecas de roedores en recintos escolares, una situación que encendió las alertas entre apoderados, funcionarios y estudiantes respecto a las condiciones de salubridad en las que operan los recintos formativos.

Ante este escenario que afecta directamente a los establecimientos educacionales, el seremi de Salud subrogante, Eduardo Castillo, se refirió al procedimiento general que se debe adoptar frente a este tipo de contingencias sanitarias.

La autoridad regional precisó que la normativa exige mantener medidas permanentes de higiene y saneamiento para prevenir vectores: “En los establecimientos educacionales, la normativa sanitaria establece que deben adoptarse de manera permanente las medidas de higiene y saneamiento necesarias para prevenir la presencia de vectores, entre ellos los roedores. Esto considera mantener adecuadas condiciones de limpieza, manejo y disposición de residuos, evitar posibles lugares de refugio y resguardar especialmente aquellas dependencias destinadas a la preparación y almacenamiento de alimentos, de manera de impedir el ingreso de roedores”, indicó el seremi Castillo.

Asimismo, Castillo enfatizó que ante indicios o hallazgos, el recinto debe reforzar las acciones y que la aplicación de rodenticidas u otros tratamientos debe ser ejecutada obligatoriamente por una empresa autorizada.

La Autoridad Sanitaria podrá exigir planes de trabajo y reforzar controles según cada caso, mientras se llama a la comunidad a mantener estrictas medidas de prevención e higiene.