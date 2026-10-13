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Denuncias por vectores obligan a reforzar protocolos en recintos educativos

Ante los reportes sobre hallazgos de fecas de vectores en recintos escolares de la región, la autoridad sanitaria recalcó la obligatoriedad de cumplir las normas de higiene y disponer de empresas autorizadas para el control de plagas.

Jesus Nieves
Jesus Nieves

Diversas inquietudes y denuncias se han instalado en la comunidad educativa de la región a raíz de reportes sobre la presencia de fecas de roedores en recintos escolares, una situación que encendió las alertas entre apoderados, funcionarios y estudiantes respecto a las condiciones de salubridad en las que operan los recintos formativos.

Ante este escenario que afecta directamente a los establecimientos educacionales, el seremi de Salud subrogante, Eduardo Castillo, se refirió al procedimiento general que se debe adoptar frente a este tipo de contingencias sanitarias.

La autoridad regional precisó que la normativa exige mantener medidas permanentes de higiene y saneamiento para prevenir vectores: “En los establecimientos educacionales, la normativa sanitaria establece que deben adoptarse de manera permanente las medidas de higiene y saneamiento necesarias para prevenir la presencia de vectores, entre ellos los roedores. Esto considera mantener adecuadas condiciones de limpieza, manejo y disposición de residuos, evitar posibles lugares de refugio y resguardar especialmente aquellas dependencias destinadas a la preparación y almacenamiento de alimentos, de manera de impedir el ingreso de roedores”, indicó el seremi Castillo.

Asimismo, Castillo enfatizó que ante indicios o hallazgos, el recinto debe reforzar las acciones y que la aplicación de rodenticidas u otros tratamientos debe ser ejecutada obligatoriamente por una empresa autorizada.

La Autoridad Sanitaria podrá exigir planes de trabajo y reforzar controles según cada caso, mientras se llama a la comunidad a mantener estrictas medidas de prevención e higiene.

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