“Hoy día cuando no hay mucha credibilidad con las organizaciones, nosotros representamos una manera distinta de hacer las cosas”

El director ejecutivo de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Asterio Andrade, ha estado cuarenta años al frente de esta importante organización que, en un inicio, atendía a solo seis niños, ahora, son más de cinco mil personas que se rehabilitan anualmente.

Andrade avaloró el apoyo del Gobierno Regional y del Estado sin importar distinción política.

“Creo que debe ser una de las obras más emblemáticas de la Región de Magallanes en donde se aúnan los esfuerzos tanto del empresariado, las personas naturales, los distintos gobiernos y esta organización sin fines de lucro, que es el Club de Leones Cruz del Sur”, señaló el también kinesiólogo.

Relevó la visita hace unas semanas del subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, a los Centros de Rehabilitación en Punta Arenas y Puerto Natales, quien manifestó su satisfacción por el trabajo que se realiza y enfatizó que el Centro de Rehabilitación es un modelo replicable a nivel nacional.

“Esta visita de alguna manera plasma 40 años de trabajo sostenido donde desde la Patagonia hemos generado nuestra propia forma de intervenir la rehabilitación, que ha sido exitosa, ha guardado relación con el territorio, estamos presentes en Punta Arenas, Puerto Natales, Tierra del Fuego y construyendo ya en Puerto Williams, con presencia en el hospital”, dijo Andrade.

Además se refirió al homenaje que se realizó en el senado de la República, encabezado por el senador Alejandro Kusanovic y Karin Bianchi, con una exposición que estará en los salones del Senado.

“Hoy día cuando no hay mucha credibilidad con las organizaciones, nosotros de alguna manera representamos una manera tal vez distinta de hacer las cosas, con mucha probidad, con mucha exigencia técnica y con resultados que están a la vista. Con muy pocos recursos hemos sido capaces de entregar rehabilitación gratuita y de alta calidad”, concluyó el director ejecutivo de los Centros de Rehabilitación, Asterio Andrade.