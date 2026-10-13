Natales contará con clínica veterinaria móvil: Concejo Municipal aprobó por unanimidad

El Concejo Municipal de Natales aprobó por unanimidad la adquisición de una clínica veterinaria móvil por un monto de $169.900.000, adjudicada a Bertonati Vehículos Especiales Limitada, con un plazo de entrega de 30 días.

Los ediles valoraron la iniciativa. El concejal Alejandro Cárdenas destacó que la obra se ejecuta con fondos propios del municipio y recursos del royalty minero. Por su parte, la concejala Luz Fabiola Levicoy señaló que el proyecto apoyará la tenencia responsable y a las organizaciones dedicadas al cuidado animal.

En tanto, la alcaldesa Ana Mayorga enfatizó que el dispositivo itinerante permitirá superar barreras logísticas para realizar operativos de esterilización y atención en zonas urbanas, rurales y apartadas como Puerto Edén.

“Lo que estamos haciendo es avanzar con fondos del royalty para poder también suplir alguna de las carencias y alguno de los compromisos asumidos de parte del ingreso de esta gestión, la adquisición de esta clínica veterinaria móvil nos va a ayudar muchísimo para que nuestros equipos puedan estar en terreno, se puedan desplazar. Muchas veces no se pueden realizar algunas intervenciones porque no tenemos el lugar adecuado, ni la sede, ni el respaldo para poder realizar cualquier tipo de campaña”, dijo la edil.