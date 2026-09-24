Despliegue de aviones de combate F-16 en Punta Arenas sorprende a vecinos de Magallanes

Un estruendoso sobrevuelo irrumpió en la rutina habitual de la Región de Magallanes el pasado lunes 21 de septiembre, anunciado el arribo de una escuadrilla de aviones de combate F-16 Block 50 a la zona austral. Las maniobras aéreas captaron de inmediato la atención de los habitantes de Punta Arenas y Porvenir, quienes registraron con sus teléfonos el paso de las aeronaves sobre el Estrecho de Magallanes.

La formación contó además con el apoyo logístico de un avión cisterna KC-135 perteneciente al Grupo de Aviación N°10, unidad encargada de efectuar el reabastecimiento en vuelo durante el extenso trayecto desde el norte del país. Los cazas, dependientes del Grupo de Aviación N°3 con base en Los Cóndores (Iquique), quedaron apostados en las dependencias de la Base Aérea Chabunco para desarrollar ejercicios de entrenamiento en la zona.

Entrenamiento militar en escenarios de alta exigencia

La maniobra forma parte del plan anual de instrucción de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), cuyo propósito es evaluar y someter a las tripulaciones y personal de apoyo terrestre a las rigurosas variables meteorológicas y geográficas del territorio patagónico.

El comandante en jefe de la IVª Brigada Aérea, general de brigada aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, destacó el valor táctico de las operaciones en la zona austral. “La región tiene características únicas, tanto meteorológicas como geográficas, y ahí radica la importancia de que las tripulaciones, tanto aéreas como terrestres, se entrenen en esta zona”, subrayó la autoridad militar.