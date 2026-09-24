Donald Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca en histórica visita a Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping, en el marco de la primera visita oficial del líder asiático a Washington D.C. en más de diez años. La trascendental cita multilateral contó además con la presencia de la primera dama estadounidense, Melania Trump, y su par china, Peng Liyuan.

El arribo de Xi se concretó la tarde del miércoles en la Base Aérea Andrews, donde fue recibido a pie de pista por el propio mandatario estadounidense, un gesto protocolar inédito en la actual administración que da cuenta de la relevancia estratégica que la Casa Blanca concede al encuentro bilateral. Desde Pekín remarcaron que acuden a la mesa de diálogo con un espíritu de “cooperación”, enfatizando que ambas potencias globales deben actuar como “socios y no rivales”.

Aranceles, inteligencia artificial y geopolítica

La reunión de alto nivel tiene como eje central atenuar el clima de confrontación en una agenda bilateral fuertemente tensionada por disputas comerciales y tecnológicas. Entre los tópicos prioritarios destacan el futuro de los aranceles mutuos, la cadena de suministro de tierras raras, el desarrollo regulatorio de la inteligencia artificial (IA), la situación de Taiwán y el escenario geopolítico derivado de la guerra en Irán.

A pesar de que los analistas internacionales no prevén la firma de grandes acuerdos definitivos durante las primeras horas, ambas administraciones buscan preservar un canal directo de comunicación y destrabar aristas críticas. Las actividades de la jornada oficial concluirán con una cena de Estado en honor a la delegación china, retribuyendo el protocolo ofrecido por Pekín durante la última visita de Trump a suelo asiático.

24, 2026