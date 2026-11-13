Día Mundial de la Diabetes: llaman a detectar a tiempo la prediabetes ante críticas cifras de obesidad en Magallanes

​En la Región de Magallanes, el 80 % de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad —el índice más crítico de Chile— y la obesidad escolar llega al 30,5 %, según la Encuesta Nacional de Salud y el Mapa Nutricional de Junaeb.

Este escenario enciende las alertas en el Día Mundial de la Diabetes, enfermedad que afecta al 12,2 % de los adultos en el país. “En Magallanes, prevenir el desarrollo de diabetes comienza por prevenir y tratar la obesidad, que es el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2”, advierte la nutrióloga de Clínica RedSalud Magallanes, Daniela Dusic.

​La patología progresa en tres etapas por fallas en el metabolismo de los hidratos de carbono. Primero ocurre la resistencia a la insulina: “El tejido adiposo produce resistencia a la acción de la insulina, por lo cual el cuerpo, requiere mayor producción de esta hormona para tener la misma acción y así conseguir que la glicemia en sangre se mantenga normal. Esto se puede reflejar en cambios externos del cuerpo, por ejemplo, en el oscurecimiento de la piel de pliegues, típicamente manchas oscuras en el cuello o las axilas”.

Le sigue la prediabetes, donde “El diagnóstico y tratamiento oportuno, en estas primeras etapas es crucial, ya que aún son reversibles”, asegura Dusic.

​Su desenlace es la diabetes tipo 2, principal factor de riesgo cardiovascular y causa de daño renal, retinopatía y neuropatía. “Lamentablemente en etapas tempranas es asintomática, pero en caso de presentar síntomas como baja de peso inexplicable, mucho apetito, sed excesiva, necesidad frecuente de orinar o cansancio fuera de lo habitual es fundamental que consulte”, recalca.

​Para prevenirla, recomienda cinco medidas: sumar 150 minutos semanales de actividad física; seguir una dieta mediterránea con vegetales, legumbres, frutos secos y menos ultraprocesados; controlar el peso; preferir agua sobre bebidas azucaradas; y realizar chequeos preventivos en adultos, niños y adolescentes con factores de riesgo.