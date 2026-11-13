“El Estado se mueve lento”: drástico diagnóstico de geriatra ante la soledad de mayores en Magallanes

​La realidad de 1.328 personas mayores que viven sin redes de apoyo en Magallanes encendió las alertas sanitarias y sociales en la región.

Frente a este escenario, donde el 20,6% de la población supera los 60 años, el médico geriatra Ramón Lobos advirtió que el territorio enfrenta un envejecimiento más acelerado que el promedio nacional, marcado por la dependencia funcional, enfermedades crónicas, pensiones insuficientes y una progresiva desestructuración de las redes familiares.

​Según el especialista, llegar a la tercera edad en la zona austral implica sortear condiciones adversas que hoy superan la capacidad de respuesta institucional. Aunque destacó el rol clave de los voluntariados que entregan pañales, alimentos y artículos de aseo, enfatizó que el esfuerzo comunitario no basta para suplir la ausencia de una política pública integral.

​“Hay que llegar a intervenir entrando a las casas de los mayores para cubrir sus necesidades y esto significa poner a trabajar todo el sistema estatal en poder brindarle a los adultos mayores todo lo que necesitan. Y eso es complejo porque hoy por hoy no se está cumpliendo ni tampoco hay un programa estructurado ni nada que se haya provisto para los próximos años, por lo tanto, la situación así como está solo va a seguir empeorando”, sostuvo Lobos.

​El geriatra recalcó que la lentitud del aparato estatal impide dar soluciones oportunas, pues las respuestas suelen tardar hasta una década frente a necesidades urgentes de habitabilidad, nutrición y cuidado clínico.

Por ello, llamó a articular una estrategia regional y comunal que permita anticiparse al deterioro físico y mental de quienes envejecen en soledad.