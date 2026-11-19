Diagnóstico laboral en Magallanes: estudios alertan por informalidad en la construcción

Tres informes del Observatorio Laboral Magallanes desglosaron este jueves en Punta Arenas las tensiones del empleo austral. Mientras el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, adelantó una estrategia para preparar mano de obra local frente a futuras inversiones, los datos revelan que el turismo ya bordea los 12 mil ocupados con menor estacionalidad.