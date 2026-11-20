Un total de 120 niños, niñas y adolescentes de Punta Arenas participaron en una nueva versión del programa municipal “Trekking Socioeducativo 2026”, iniciativa que contempló dos salidas pedagógicas al aire libre organizadas por rango etario.

En la primera jornada, 40 niños y niñas de entre 6 y 12 años, integrantes del Club de Niños Municipal, recorrieron el paisaje volcánico del Parque Nacional Pali Aike, ubicado en la comuna de San Gregorio. En paralelo, otros 80 adolescentes de entre 13 y 18 años efectuaron una caminata guiada en la Reserva Nacional Laguna El Parrillar.

Desarrollo integral y educación en terreno

Organizada por la Unidad de Infancia y Juventud del municipio en su cuarta edición, la actividad promueve hábitos de vida saludable, autocuidado y actividad física fuera de las salas de clases. Durante las rutas, los participantes ejercitaron habilidades sociales como el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo, reforzando además su vínculo con el patrimonio natural de la Región de Magallanes.

Las expediciones contaron con el acompañamiento de funcionarios municipales y especialistas en biología y turismo, quienes explicaron en terreno los procesos geológicos, la flora y la fauna de ambas áreas silvestres protegidas para fomentar el cuidado del medio ambiente entre los vecinos más jóvenes de la comuna.