La Municipalidad de Punta Arenas, junto al Concejo Municipal, concretó la entrega de un aporte económico destinado a financiar la reposición completa del sistema eléctrico de la sede local de la Defensa Civil.

Los recursos permitirán subsanar el deterioro que presentaba el cuartel —ubicado en las dependencias del antiguo consultorio René Schneider—, cuya instalación eléctrica databa de principios de la década de los noventa, tras un incendio, exponiendo al recinto a un alto riesgo de nuevos siniestros.

Desde el municipio destacaron el respaldo a la institución por el trabajo operativo que realizan sus voluntarios en la capital regional, tanto en la respuesta ante emergencias y catástrofes como en labores de apoyo logístico, orden y primeros auxilios durante eventos masivos en el centro y la costanera. El aporte busca complementar los esfuerzos de autogestión impulsados por los propios integrantes para habilitar y ampliar su sede.

Por su parte, el comandante local de la Defensa Civil, Juan Cid Carmona, valoró la transferencia de fondos para resguardar la seguridad de quienes operan en el inmueble. La modernización del recinto permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento, facilitar la incorporación de nuevos voluntarios y fortalecer su capacidad de respuesta ante requerimientos de las autoridades y la comunidad magallánica.