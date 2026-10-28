Directiva nacional del Partido Nacional Libertario inicia gira por Magallanes con foco en soberanía y despliegue territorial

Con un itinerario centrado en geopolítica austral, presencia en terreno y articulación partidaria, este jueves arriba a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena la directiva nacional del Partido Nacional Libertario (PNL), liderada por su presidente nacional y diputado Johannes Kaiser.
La delegación llegará al aeropuerto de Punta Arenas cerca del mediodía y permanecerá en la zona hasta el domingo. Entre las autoridades que integran la comitiva destacan el vicepresidente de la colectividad y parlamentario Hans Marowski, junto al secretario general Juan Antonio Urzúa, además de equipos de apoyo técnico y político.
El despliegue contempla traslados hacia distintos enclaves de la región. El programa incluye cruzar hacia la Provincia de Tierra del Fuego para recorrer diversas localidades, actividades territoriales en la comuna de Río Verde y la realización de un punto de prensa en el hito geográfico ubicado a unos 60 kilómetros al sur de Punta Arenas, en las cercanías de Fuerte Bulnes.
El coordinador regional de la tienda, Carlos Sánchez, explicó que la visita busca abordar materias estratégicas directamente en el territorio:
“Vienen a la región centrados en puntos estratégicos de interés político, territorial y comunicacional. Viene más que nada para el tema de todo lo que ha pasado con respecto a las pretensiones argentinas con respecto al estrecho, los problemas que hemos tenido ahí de manera diplomática, y a reforzar la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes”.
Sánchez agregó que otro de los ejes principales será constatar la situación de habitabilidad e infraestructura en el extremo sur:
“Viene a conocer también el tema desde primera posición con respecto al abandono que tiene Tierra del Fuego versus lo que es Tierra del Fuego en el lado argentino. La idea es recoger inquietudes y abordar materias como la Ley Lafkenche y la proyección antártica”.
En el ámbito local, la agenda considera reuniones con bases militantes, encuentros de trabajo con gremios de la zona y una ronda de atención a medios de comunicación programada para la mañana del viernes.
Respecto al panorama interno de la colectividad, desde la dirigencia informaron que el partido cuenta actualmente con más de 700 militantes inscritos en la Región de Magallanes y cerca de 50 mil afiliados a nivel nacional, alistando durante el mes de noviembre sus comicios internos para directivas comunales con miras a completar el 100% de su estructura orgánica hacia fin de año.