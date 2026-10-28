Directiva nacional del Partido Nacional Libertario inicia gira por Magallanes con foco en soberanía y despliegue territorial

La comitiva, encabezada por Johannes Kaiser, arribará este jueves al mediodía a Punta Arenas para cumplir una intensa agenda que contempla actividades en Tierra del Fuego, Río Verde y el hito geográfico en Fuerte Bulnes.