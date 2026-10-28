“Zombie Walk” se toma las calles de Punta Arenas

Las calles del centro de Punta Arenas volverán a llenarse de disfraces y caracterizaciones de terror. La cita, totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad, comenzará a las 16:00 horas de este sábado 31 de octubre en la intersección de Avenida Colón con calle Bories, desde donde la columna de participantes avanzará rumbo a la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero.

El evento contará con un premio de 100 mil pesos en efectivo para el mejor disfraz de zombie, además de un galardón especial para el auto mejor caracterizado de la jornada. Durante la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una recreación de la coreografía de “Thriller” a cargo del grupo Legacy, junto a las presentaciones musicales en vivo de los proyectos regionales STO y Cinco Gatos. Lo recaudado por la organización durante las actividades permitirá financiar sus tradicionales cruzadas solidarias de fin de año en beneficio de adultos mayores de la comuna. Impulsado por la agrupación Tuning Zona Sur en alianza con Puuy Producciones.