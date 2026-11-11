Director Arteaga destaca avances del Hospital Cristina Calderón en décimo aniversario y confirma obras de infraestructura

Ante cerca de un centenar de personas reunidas en el auditorio del Centro Subantártico Cabo de Hornos (CHIC), el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams celebró sus 10 años de existencia.

El acto convocó a autoridades locales, comunidad, pueblos originarios y equipos de salud, instancia en la que se entregó el premio “Espíritu del Hospital Comunitario” a la matrona Andrea Pedrero por su compromiso con los usuarios.

​Al repasar la gestión, el director del establecimiento, Jaime Arteaga, expuso la consolidación técnica del recinto: “Dentro de los avances es importante consignar los dos procesos exitosos de acreditación que fueron consecutivos y que nos permiten certificar estándares de calidad requeridos por el Ministerio de Salud. Así como también en 2025 se certificó en el modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, y aumentamos también las extensiones horarias, principalmente para satisfacer los requerimientos de morbilidad de nuestros usuarios”.

​A estos hitos, Arteaga sumó el crecimiento de la flota y especialistas: “Dentro de los avances que ha tenido el hospital en estos últimos 10 años, podemos incluir el aumento de nuestra flota vehicular, específicamente una ambulancia más, lo que permite tener mayor capacidad de respuesta frente a los requerimientos de nuestra isla. También tenemos un aumento en nuestra capacidad en el apoyo diagnóstico mediante la renovación tecnológica de nuestro laboratorio”.

​Respecto del desarrollo futuro, el directivo anunció: “Como proyecto a futuro, podemos mencionar la ampliación del Hospital Comunitario Cristina Calderón, que consiste en la construcción de una central de alimentos y también de oficinas destinadas para áreas administrativas. Este es un proyecto que se ha trabajado en conjunto con todos los incumbentes, desde el Servicio de Salud Magallanes, las autoridades locales, la comunidad y también con el Gobierno Regional. También está en evaluación la factibilidad de un escáner en nuestro establecimiento”.