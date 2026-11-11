Fedetur distingue a Alex Pivcevic con el premio “Forjadores del Turismo en Chile”

En el marco de los Premios Fedetur 2026, la Federación de Empresas de Turismo de Chile otorgó el galardón al presidente y cofundador, Alex Pivcevic Rajcevic, en homenaje a su trayectoria pionera en la construcción y consolidación del turismo nacional.

​El premio -entregado el martes en la noche en el Hotel DoubleTree Vitacura- destaca décadas de esfuerzo dedicadas a conectar los rincones más australes y desafiantes del país, integrando la Patagonia, Tierra del Fuego y el continente antártico al mapa turístico global.

​“Este reconocimiento busca destacar su valiosa trayectoria, espíritu visionario y resiliente, y el legado que ha construido junto a su familia. Usted (Alex Pivcevic) fue capaz de proyectar un destino turístico internacional cuando Chile aún no contaba con una industria formalmente estructurada, superando múltiples desafíos y dándole vida a diversos emprendimientos que hoy son valorados por miles de turistas dentro y fuera del país”, subrayó la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett.