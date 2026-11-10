Homicidio en la Silva Henríquez: condenan a dos adolescentes pero defensa pide rebaja sustancial de penas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio contra dos adolescentes por el delito consumado de homicidio simple, hecho registrado el 29 de marzo de 2026 en la plaza de la población Cardenal Raúl Silva Henríquez. En dicho lugar, un hombre adulto falleció tras ser atacado con armas cortopunzantes.

Durante el juicio, la fiscal Wendoline Acuña presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales para sostener la acusación del Ministerio Público, solicitando originalmente una pena de 10 años de internación en régimen cerrado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Por su parte, el tribunal reconoció dos atenuantes de responsabilidad a favor de los imputados vinculadas a su entrega voluntaria y colaboración con la investigación. Ante esto, el defensor penal público especializado, Paulo González, solicitó una rebaja sustancial en las sanciones: dos años de libertad asistida especial para el adolescente sin anotaciones previas y tres años de régimen cerrado para el coimputado.

La lectura de la sentencia definitiva, donde se darán a conocer las penas que deberán cumplir ambos condenados, se realizará el próximo 20 de noviembre en los tribunales de la capital regional.