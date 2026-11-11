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Dictan veredicto condenatorio contra sujeto por agresión en contexto de violencia intrafamiliar en Punta Arenas

El hombre fue declarado culpable como autor del delito de lesiones menos graves contra su expareja. La Fiscalía solicita una pena de tres años de presidio efectivo debido a sus antecedentes penales.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio en contra de un hombre acusado por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), perpetrado en perjuicio de la madre de su hijo.

Los hechos acreditados ocurrieron en junio de 2021, instancia en la que el imputado agredió a la víctima ocasionándole diversas lesiones corporales. Tras la presentación de peritajes y testimonios durante el juicio, los magistrados determinaron su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

La fiscal Carla Uribe confirmó que el Ministerio Público solicitó una pena de tres años de presidio menor en su grado medio. Debido a que el acusado cuenta con antecedentes penales previos en su extracto de filiación, la fiscalía exigió el cumplimiento efectivo de la condena tras las rejas, sin posibilidad de optar a penas sustitutivas en libertad.

La audiencia de lectura de la sentencia definitiva quedó fijada para el próximo viernes 20 de noviembre, oportunidad en que el tribunal dará a conocer la sanción exacta que deberá cumplir el sentenciado.

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